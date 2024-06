Jeszcze 15 lat temu była to moja fascynacja jako inżyniera naukowca, ale w momencie wejścia do Europejskiej Agencji Kosmicznej (ESA) otworzyły się nowe możliwości i szanse dla przedsiębiorców. Przez ostatnie lata firmy budowały swoje kompetencje, a finansowanie weszło na europejski, zauważalny poziom. Polska zajmuje 6. miejsce jeśli chodzi o wielkość składki do ESA, co daje ogromne możliwości. Widać to po skali projektów. Pojawiają się też nowe firmy, które nie były wcześniej zainteresowane działaniem w tej branży, mamy takich graczy jak VIGO tworząca czujniki podczerwieni czy Creotech. Branża się szybko rozwija, a nie można zapominać jak jest ona istotna dla bezpieczeństwa państwa. To polski interes by ona się rozwijała i można było korzystać z jej produktów.

Widać to w czasie wojny na Ukrainie?

Tak, bardzo. Wczoraj pojawiło się ogłoszenie dla specjalnej misji Camilla - chodzi o zdolności obserwacyjne dla polskiej administracji. Widać już, że polska administracja i MON mają świadomość konieczności rozwijania tych zdolności i technologii.

Jak dziś wygląda współpraca biznesu i nauki w zakresie technologii kosmicznych?

Historia sektora pokazuje, że kadra techniczna i zarządzająca wywodzi się spośród pracowników instytutów naukowych. Ja sam jestem tego przykładem. Wiele firm współpracuje z instytutami naukowymi pod względem rozwoju technologii. Mamy doskonale wyposażone laboratoria, więc ta współpraca jest moim zdaniem na wysokim poziomie.