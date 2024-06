MiG-29 przekroczył barierę dźwięku koło Malborka. Pilota zawieszono

Jak przekazało w czwartek Dowództwo Generalne RSZ, w okolicach wsi Szaleniec w powiecie malborskim samolot bojowy MiG-29 przekroczył prędkość dźwięku. W efekcie doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach. "Przed godziną 10 w trakcie wykonywania lotu szkolnego na samolocie MiG-29 z 22 Bazy Lotnictwa Taktycznego doszło do przekroczenia prędkości dźwięku podczas lotu na wysokości około 1000 stóp" - napisano. „Na skutek uderzenia fali dźwiękowej doszło do uszkodzenia pokryć dachowych w kilku budynkach” – podkreślono.

Reklama

Dotychczas ustalono, że myśliwiec miał za dużą prędkość na pułap, na którym się znajdował.

Zgodnie z obowiązującymi procedurami dalsze czynności prowadzi Placówka Żandarmerii Wojskowej w Malborku oraz Komisja Badania Wypadków Lotniczych Lotnictwa Państwowego.