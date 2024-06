Fotografia zorzy polarnej nad najwyższym szczytem Karkonoszy – Śnieżką – autorstwa Daniela Koszeli wyróżniona została przez NASA. Zdjęcie wykonane zostało 11 maja, podczas burzy geomagnetycznej. 12 czerwca fotografię doceniła agencja kosmiczna – przyznała jej tytuł fotografii dnia (Astronomy Picture of the Day).

Fotograf z Polski wyróżniony przez NASA. Zrobił niezwykłe zdjęcie zorzy polarnej

Daniel Koszela napisał o swoim sukcesie w sieci. „Mam piękną wiadomość. Zdjęcie zorzy nad Śnieżką z Karkonosze zachwyciło NASA - National Aeronautics and Space Administration. Zdjęcie zostało astronomicznym zdjęciem dnia na Świecie. Tzw. APOD - dziękuję za ogromne wyróżnienie„ – czytamy we wpisie opublikowanym przez fotografa na Facebooku. „Zawsze jednak najbardziej cieszę się z tego, że dzięki moim fotografiom hasła: Karkonoski Park Narodowy, Karkonosze i Szklarska Poręba idą w świat. Mamy piękne góry, piękną Polskę i możemy dumnie się tym chwalić” – dodał Polak. „Karkonosze podpięte pod logotyp NASA. Kilka lat temu bym nie uwierzył” – dodał.

W rozmowie z TVN24 Daniel Koszela podkreślił, że na szczycie góry, z której zrobił zdjęcie, pojawił się około godziny 23.00. - Pojawiły się słupy świetlne: historyczne zjawisko na tej szerokości geograficznej. Trwało to może z 10 minut. Wystarczyło do wykonania kilku panoramicznych kadrów — mówił. - Znalazłem się w idealnym miejscu i czasie! Sama łuna zorzy w kolorach od purpury po zielenie widoczna była całą noc, aż do tzw. zorzy porannej. Widoczna była również na południowej stronie nieboskłonu, co było fenomenem. Odkąd interesuję się fotografią nie słyszałem, żeby zorza była tak widoczna w Karkonoszach. Powstało kilka zdjęć w przeszłości z łunami i delikatnymi słupami świetlnymi na północnym horyzoncie, ale taka zorza, jaka miała miejsce 10-11 maja — przejdzie do historii astronomii — podkreśla fotograf wyróżniony przez NASA.