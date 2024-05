Zdaniem ministra ośmiotygodniowy szczeniak potrzebuje około 20 godzin snu dziennie. Nadmierny strach i stres, nadmierna stymulacja i brak snu mogą prowadzić do problemów zdrowotnych i behawioralnych. „

- Kiedy szczeniak śpi, należy go zostawić w spokoju. Kiedy ze szczeniakiem zrobi się zbyt wiele, może dojść do jego nadmiernej stymulacji, a to może prowadzić do nadwrażliwości szczenięcia, problemami zdrowotnymi i behawioralnymi - mówił Adema. - Chcę powiedzieć osobom, które zapisały się na tego rodzaju szalone praktyki: zastanówcie się jeszcze raz. Czy naprawdę tego chcecie?

Minister oświadczył, że chce całkowitego zakazu tego typu jogi, a także zakazu wykorzystywania innych młodych zwierząt, takich jak kocięta.

A jeśli holenderski zakaz wejdzie w życie, Holandia nie będzie pierwszym krajem, który zabroni "puppy jogi" ze względu na dobrostan zwierząt. Włoskie Ministerstwo Zdrowia zakazało w zeszłym miesiącu zajęć w związku z obawą, że są one „stresujące fizycznie i psychicznie” dla zwierząt.