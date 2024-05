Alert RCB dla prawie wszystkich województw. Możliwe przerwy w dostawach prądu

Podczas jazdy samochodem należy uważać na mogące się łamać konary i drzewa oraz na fakt, że przy wyjeździe z osłoniętej drogi na otwartą przestrzeń istnieje ryzyko zdmuchnięcia samochodu.

Zasady bezpieczeństwa w czasie burzy RCB

Burze, możliwy grad. Ostrzeżenie IMGW

W środę Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenie przed burzami. "W centralnej i wschodniej Polsce prognozowane są burze, którym miejscami będą towarzyszyć bardzo silne opady deszczu od 20 mm do 40 mm, oraz porywy wiatru lokalnie do 80-90 km/h" - podano w komunikacie, w którym zaznaczono, że lokalnie może wystąpić grad. "Dzisiaj burze będą dominowały we wschodniej połowie kraju" - przekazano.