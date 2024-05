Warszawska parada równości w kryzysie, ale ze wsparciem wicepremiera

Wolontariusze, organizujący parady, twierdzą jednak, że prezesa wymieniono w wyjątkowo niedelikatny sposób. – Nie podważamy decyzji fundatorów, jednak nie jest w porządku narzucanie nowego prezesa bez jakichkolwiek konsultacji z nami. Pracowaliśmy mimo pandemii, wojny w Ukrainie, gdy prezydent mówił o nas, że nie jesteśmy ludźmi, lecz ideologią. Nagle, gdy zmienił się rząd i atmosfera się poprawiła, poczuliśmy, że ktoś chce zabrać nasz dorobek – mówi Ala Herda, która współorganizowała pięć ostatnich parad.

Problem w tym, że zachowanie odwołanej prezeski może budzić jeszcze większe kontrowersje. Tuż przed odejściem wyczyściła konto fundacji, przelewając 100 tys. zł do zaprzyjaźnionych podmiotów. Fundacja Wolontariat Równości zawiadomiła w tej sprawie prokuraturę. Dopiero dzięki postępowaniu u właściciela Facebooka fundacja odzyskała konta w mediach społecznościowych, a obecnie trwa arbitraż, dotyczący dostępów do strony internetowej.

Spośród trzech parad jedną jako czołową wskazał Rafał Trzaskowski

Mimo mediacji obu stronom nie udało się dojść do porozumienia. W efekcie Fundacja Wolontariat Równości organizuje paradę 15 czerwca, a dotychczasowi wolontariusze – tydzień później. Na 8 czerwca trzecią paradę równości zgłosił Kolektyw Praga Równości. Wydarzenie ma być niekomercyjne, niepolityczne i mieć miejsce na warszawskiej Pradze.

Która parada będzie tą czołową? Jeszcze kilka tygodni temu odpowiedź na to pytanie nie byłaby łatwa. Ten dylemat wydaje się rozstrzygać patronat prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego, przyznany imprezie Wolontariatu Równości 15 czerwca. To właśnie ją wsparli Gawkowski i Kotula, a patronatu udzieliła też Komisja Europejska. To na niej mają pojawić się przedstawiciele ambasad. – Dyplomaci uzależniali swoją obecność od patronatu oficjalnych instytucji. My też będziemy mieli na niej swoją platformę – mówi posłanka Lewicy Anna Maria Żukowska.