Badacze nie do końca wiedzą, dlaczego zwierzęta się tak zachowują. Jedna z najczęściej przytaczanych hipotez mówi jednak, że ssaki chcą w ten sposób okazywać ciekawość. Możliwe jest także, że zwierzęta starają się walczyć z czymś, co postrzegają jako potencjalną konkurencję w polowaniu na pokarm.

Czytaj więcej Społeczeństwo Słowacja: Zabito niedźwiedzia. Zwierzę raniło wcześniej pięć osób Niedźwiedź, który poszukiwany był w ostatnim czasie w słowackim mieście Liptowski Mikułasz, został zastrzelony. Zwierzę raniło wcześniej pięć osób, w tym jedno dziecko.

Orki atakują statki. Eksperci ostrzegają

Służby ratownicze ostrzegły, że w przypadku spotkania z orką lub innym morskim ssakiem, powinno się żeglować w kierunku płytszych wód.

Orka to gatunek ssaka morskiego z rodziny delfinowatych. Zwierzęta te występują na całym świecie i jest największym spośród delfinowatych. Dorosłe samice mierzą do do 770 cm długości, zaś samce – do 980 cm. Masa ciała samic to natomiast do 4700 kg, a samców – do 6600 kg. Orka spożywa ponad 140 gatunków stworzeń morskich, specjalizując się w polowaniu na ssaki morskie. Jest drapieżnikiem szczytowym.