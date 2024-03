Ulotka wyborcza postawiła na nogi służby w Szczucinie. Co w niej było?

Na miejsce pojechała policja i dwa zastępy straży pożarnej z miejscowego OSP oraz PSP w Dąbrowie Tarnowskiej. „W godzinach przedpołudniowych zostaliśmy zadysponowani do miejscowego zagrożenia w Szczucinie, gdzie według zgłoszenia na jednej z posesji znajdują się przesyłka z nieznaną zawartością” – potwierdza OSP w Szczucinie.

Reklama

Ulotka, która stawia na nogi

Okazało się, że jest to koperta z ulotką wyborczą, w której znajdowała się saszetka kawy rozpuszczalnej. W ten sposób chciał do siebie przekonać wyborców jeden z kandydatów do Rady Powiatu Dąbrowskiego.

Koperty z taką samą zawartością były wrzucane do skrzynek na terenie całego Szczucina

Okazało się, że koperty z taką samą zawartością były wcześniej wrzucane do skrzynek pocztowych na terenie całego Szczucina.

Kodeks wyborczy nie zakazuje dawania prezentów

Okazało się, że kandydat do rady powiatu nie złamał przepisów. Kodeks wyborczy bowiem nie precyzuje, co i w jakiej formie może przekazywać kandydat potencjalnym wyborcom. Jeden z jego przepisów zabrania nieodpłatnego rozdawania przedmiotów o wartości wyższej niż wartość przedmiotów zwyczajowo używanych w celach reklamowych lub promocyjnych. Saszetka kawy nie jest więc złamaniem tego przepisu.