W przeprowadzonym w styczniu badaniu CBOS zapytał respondentów o ich stosunek do różnych narodów – ankietowani mieli wyrazić sympatię, obojętność lub niechęć do konkretnych nacji. Jak wynika badania, podobnie jak w zeszłym roku, najbardziej lubianym przez Polaków narodem okazali się Amerykanie – cieszą się oni sympatią 65 proc. badanych. Obojętny stosunek wobec nich wyraziło zaś 21 proc. respondentów, niechęć – 8 proc., zaś 6 proc. ankietowanych udzieliło odpowiedzi „trudno powiedzieć”.

Reklama

Reklama

Czytaj więcej Polityka Sondaż: Prawie 90 proc. wyborców Trzeciej Drogi za aborcją do 12. tygodnia ciąży W Sejmie czekają na rozpatrzenie ustawy, które przyznają kobiecie prawo do aborcji do 12. tygodnia ciąży. Czy chciał(a)by Pan(i), żeby zostały przyjęte przez Sejm" - takie pytanie zadano uczestnikom sondażu Ipsos dla TOK FM oraz OKO.press.

Sondaż: Polacy lubią Amerykanów, Włochów i Czechów

Niewiele dalej plasują się Włosi, do których sympatię deklaruje aż 63 proc. respondentów. Obojętność zadeklarowało 24 proc., a niechęć 5 proc. – to najniższy odsetek takich odpowiedzi spośród wszystkich narodów, które uwzględnione zostały w badaniu. 8 proc. pytanych nie ma natomiast sprecyzowanego stosunku do Włochów.

W badaniu świetnie wypadli także Czesi i Słowacy. Do pierwszych sympatię zadeklarowało 61 proc. badanych. 25 proc. ma obojętny stosunek do Czechów, niechętny 7 proc. 7 proc badanych udzieliło także odpowiedzi „trudno powiedzieć”. Jeśli chodzi o Słowaków jest to kolejno 60 proc., 23 proc., 8 proc. oraz 8 proc.

Większość respondentów deklarowała także sympatię do Anglików i Litwinów, a blisko połowa do Finów, Węgrów i Francuzów. Po 40 proc. deklaracji sympatii otrzymali Gruzini, Ukraińcy i Niemcy. W przypadku dwóch ostatnich narodów mamy jednak także do czynienia z dość wysokimi odsetkami deklaracji niechęci.