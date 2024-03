Australijscy rolnicy wyrywają miliony winorośli. Co jest powodem?

Kryzys na rynku wina we Francji zmusił branżę do radykalnych działań. Do 31 maja zostanie wykarczowane 8 tys. hektarów winnic w regionie Bordeaux. Jeśli to nie pomoże, będą likwidowane dalsze. Pojawiła się też egzotyczna propozycja: usunięcia z etykiet win bordoskich średniej klasy nazwy Bordeaux i wprowadzenia nazwy „Vins de France”.