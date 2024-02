W pewnym momencie nagrania mężczyzna miał zadeklarować, że „nie chce być dłużej współwinnym ludobójstwa”.



Nagranie z incydentu zostało już usunięte z platformy Twitch, ale policja dysponuje jego kopią.



Policja nie udziela komentarza w tej sprawie. Informator AP wypowiadał się pod warunkiem zachowania anonimowości.



Wojna Izraela z Hamasem: 30 tys. ofiar cywilnych w Strefie Gazy

Do incydentu doszło w czasie, gdy premier Izraela, Beniamin Netanjahu, stara się uzyskać zgodę swojego gabinetu na przeprowadzenie operacji wojskowej w Rafah, mieście na południu Strefy Gazy, tuż przy granicy z Egiptem — ostatnim względnie bezpiecznym mieście w enklawie, w której od 7 października, czyli od dnia ataku Hamasu na Izrael, trwa wojna.



Do samopodpalenia przed izraelską placówką dyplomatyczną w USA doszło już w grudniu 2023 roku

Izrael jest krytykowany za sposób prowadzenia ofensywy w Strefie Gazy, który pociąga za sobą wiele ofiar cywilnych. W ataku Hamasu na Izrael z 7 października zginęło 1 200 mieszkańców Izraela, a ok. 250 zostało uprowadzonych do Strefy Gazy jako zakładnicy. Tymczasem w działaniach odwetowych Izraela zginęło jak dotąd ok. 30 tys. Palestyńczyków, z czego większość mają stanowić kobiety i dzieci — podaje Ministerstwo Zdrowia Strefy Gazy. Liczba rannych w wyniku ofensywy Izraela w Strefie Gazy jest kilkukrotnie wyższa.