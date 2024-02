W czwartek Sejm uchwalił nowelizację prawa farmaceutycznego, która przewiduje między innymi przywrócenie możliwości kupna bez recepty tzw. tabletki „dzień po” – leku mającego na celu zapobieganie zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Pigułki „dzień po” to hormonalne leki antykoncepcyjne zawierające octan uliprystalu (stosowane doustnie do 120 godzin po stosunku jak lek ellaOne), które od 23 lipca 2017 r. są możliwe do kupienia wyłącznie na receptę. Jak działają?

Jak działa tabletka „dzień po”? Ma być dostępna bez recepty

Tabletka "dzień po" jest rodzajem antykoncepcji awaryjnej – takiej, którą stosuje się w wyjątkowych sytuacjach. Jej przeznaczeniem jest niedopuszczenie do zajścia w ciążę – ma ona na celu zapobieganie zapłodnieniu przez blokowanie lub opóźnianie owulacji. Jak wyjaśniał w rozmowie z TVN24 dr n. med. Grzegorz Mrugacz, ”wywołanie zmian w błonie śluzowej macicy, uniemożliwiających zagnieżdżenie się zarodka w macicy”.

Minister zdrowia Izabela Leszczyna podczas niedawnego posiedzenia sejmowej Komisji Zdrowia przypomniała, że nie jest to tabletka wczesnoporonna, a niedopuszczająca do zapłodnienia. Prof. nauk medycznych Piotr Sieroszewski, kierownik Katedry Ginekologii i Położnictwa oraz kierownik Kliniki Medycyny Płodu i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Łodzi, prezes Polskiego Towarzystwa Ginekologów i Położników dodał zaś, że uliprystal nie dopuszcza do owulacji. Jak wskazał, ta tabletka ma od 60% do 80% skuteczności - działa jedynie, gdy weźmie się ją odpowiednio wcześnie. Co ważne, gdy zastosuje się ją już po zapłodnieniu, to nie uszkadza płodu i nie wpływa na dalszy rozwój ciąży.

Jak wskazują lekarze, antykoncepcja awaryjna – taka jak tabletka „dzień po” – powinna być zastosowana jak najszybciej – najlepiej do 12 godzin – po odbyciu niezabezpieczonego stosunku płciowego. Stąd też jej potoczna nazwa – pigułka "dzień po". W przypadku każdego preparatu producent wskazuje czas kiedy zalecane jest zastosowanie tabletki "dzień po". Jak czytamy, są to 72 godziny (3 dni) dla lewonorgestrolu oraz 120 godzin (5 dni) dla octanu uliprystalu. Po upływie tego czasu skuteczność antykoncepcji awaryjnej znacznie się obniża i tabletka może nie być w stanie zabezpieczyć przed niechcianą ciążą. Co więcej, mogło już dojść do zapłodnienia.