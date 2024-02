„Ponownie zapraszam przywódców rolników do dyskusji. To ważne, by utrzymać pokój” - dodał.



Przywódcy protestujących mieli zebrać się, by omówić propozycję, po zatrzymaniu maszerujących rolników.



Dwie drogi wjazdowe na północy Delhi zostały całkowicie zablokowane.

W poniedziałek protestujący odrzucili poprzednią propozycję rządu w sprawie pięcioletnich kontraktów i cen minimalnych na takie produkty jak kukurydza, bawełna i rośliny strączkowe. Rolnicy chcieli cen minimalnych na większą liczbę produktów.



Rolnicy domagają się wprowadzenia wyższych cen gwarantowanych przez prawo.



Policja apeluje: Nie wypożyczać koparek rolnikom

Marsz rolników na Delhi rozpoczął się wczesnym rankiem. Rolnikom towarzyszyły dźwigi i koparki.