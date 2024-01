W czwartek czeka nas zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Przelotne opady deszczu, na północy i wschodzie kraju także deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie oraz w rejonach podgórskich deszczu ze śniegiem i śniegu.

Prognoza pogody na 1 lutego: Przelotne opady śniegu w górach

W górach przelotne opady śniegu, miejscami powodujące przyrost pokrywy śnieżnej o 5 cm do 8 cm. Temperatura maksymalna od 2°C na Suwalszczyźnie i w rejonach podgórskich Karpat, około 5°C w centrum i nad morzem, do 7°C na zachodzie Polski. Wiatr umiarkowany i dość silny, na południu i w centrum w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, nad morzem silny, do około 50 km/h, w porywach do 90 km/h, południowo-zachodni i zachodni.

W szczytowych partiach Karpat wiatr w porywach do 70 km/h, w Sudetach do 100 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne.

Prognoza pogody na 1 lutego PAP

W nocy z 1 na 2 lutego do minus trzech stopni Celsjusza na północnym wschodzie

W nocy zachmurzenie umiarkowane i duże. Przelotne opady, głównie deszczu ze śniegiem, na Suwalszczyźnie oraz na południu Polski także śniegu. Na północnym zachodzie i zachodzie kraju opady tylko początkowo lub brak opadów. Temperatura minimalna od -3°C na północnym wschodzie oraz w rejonach podgórskich Karpat, około 0°C na przeważającej części kraju, do 3°C na zachodzie i nad morzem. W rejonach spadku temperatury poniżej 0°C możliwa śliskość. Wiatr początkowo umiarkowany i dość silny, na południu i w centrum w porywach do 60 km/h, na północy do 70 km/h, stopniowo słabnący do umiarkowanego, na ogół porywistego; nad morzem wiatr początkowo silny, do około 50 km/h, w porywach do 90 km/h, również słabnący, północno-zachodni. W szczytowych partiach gór wiatr w porywach do 75 km/h, powodujący zawieje i zamiecie śnieżne. (IMGW)