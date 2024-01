Czytaj więcej Nauka E-papierosy też niebezpieczne? Rośnie liczba osób, które zachorowały w USA na tajemniczą chorobę płuc. Lekarze szukają jej bezpośredniej przyczyny.

Zakaz e-papierów jednorazowego użytku. "Rodzice odczują niezwykłą ulgę”

Palenie papierosów w Wielkiej Brytanii powoduje około jedną czwartą zgonów z powodu raka i prowadzi do 80 000 zgonów rocznie. Dokładnie skutki zdrowotne wapowania wciąż pozostają jednak nieznane.

Podjęte decyzje są następstwem rządowych konsultacji poświęconych paleniu i wapowaniu, które rozpoczęte zostały w zeszłym roku. Niemal 70 proc. rodziców, nauczycieli, pracowników służby zdrowia i ogółu społeczeństwa wyraziło wówczas swoje poparcie dla wprowadzenia tego rodzaju ograniczeń.

W ostatnich latach popularność branży waporyzacyjnej w Wielkiej Brytanii wzrosła, a miliony ludzi zaczęły używać e-papierosów jako alternatywy dla tradycyjnego palenia tytoniu.

Wzbudziło to poważne obawy dotyczące bezpieczeństwa, konsekwencji zdrowotnych i regulacji produktów do waporyzacji. Niezwykle niepokojące jest przede wszystkim to, że waporyzatorów używają nie tylko dorośli, ale i najmłodsi. Najnowsze dane wskazują, że liczba dzieci, które z nich korzystają, w ciągu ostatnich trzech lat się potroiła. Szacuje się także, że co tydzień wyrzuca się pięć milionów jednorazowych e-papierosów – w porównaniu z 1,3 miliona w zeszłym roku.

Brytyjski rząd do wprowadzenia zakazu jednorazowych waporyzatorów wykorzystać ma ustawę dotyczącą ochrony środowiska. Rząd ma nadzieję osiągnąć swój cel najpóźniej do końca 2025 roku.