Pogoda w Polsce. Czy będzie padał śnieg i utrzyma się zimowa aura?

Pogoda w Polsce. Czego się spodziewać?

Nad województwa południowe napłynie zdecydowanie cieplejsze powietrze. Na Pogórzu Karpackim temperatura ma zbliżyć się nawet do +10 st. C. Spadnie tam także deszcz i pojawi się silny halny. W górach wiatr może wiać powyżej 100 km/h, natomiast w rejonach podgórskich do 65-90 km/h. W czwartek po południu dojść tam ma do gwałtownego ochłodzenia – termometry wskażą do 0 st. C, pojawią się też oblodzenia. Deszcz szybko zmienić się ma w śnieg.

W piątek oraz w sobotę w całym kraju wróci zima – w ciągu dnia niemal wszędzie spodziewać się można od -4 do 0 st. C. Na Pomorzu i Dolnym Śląsku będzie to 1-2 st. C. W nocy zaś znów termometry wskazać mogą mniej niż -10 st. C. Meteorolodzy przewidują, że śnieg może spaść, ale nie będzie go zbyt dużo. W niedzielę w całej Polsce liczyć można na słońce. Na zachodzie zacznie się powoli ocieplać, a w górach pojawi się halny.