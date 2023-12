Alkohol, papierosy i samotność zwiększają ryzyko demencji. Dotyczy to także młodych

Naukowcy z uniwersytetów w angielskim Exeter i holenderskim Maastricht postanowili sprawdzić, co może wpływać na predyspozycję danej osoby do wczesnego wystąpienia demencji. Eksperci pod uwagę brali czynniki genetyczne, styl życia oraz środowisko. Łącznie w badaniu, które opublikowane zostało w miesięczniku medycznym "JAMA Neurology”, udział wzięło 350 tys. osób poniżej 65. roku życia, objętych badaniem brytyjskiego Biobanku.

Najczęstsze przyczyny występowania demencji we wczesnym okresie życia? Alkohol, papierosy i samotność

Nowe badanie rzucić miało nowe światło na postępowanie demencji oraz wskazać, co może spowolnić lub zapobiec występowaniu tego schorzenia. Specjaliści zaznaczają bowiem, że choć wiadomo było, że demencja powodowana jest głównie przez gen APOE4, dotychczas niewiele badań wskazywało na inne czynniki postępu choroby. Jak ocenili naukowcy, do najczęstszych przyczyn występowania demencji we wczesnym okresie życia należą między innymi: samotność, wysokie ciśnienie krwi, depresja, izolacja społeczna, palenie tytoniu, spożywanie alkoholu, niższy status społeczno-ekonomiczny, a także cukrzyca.

Autorzy badania podkreślają, że niezwykle ważne w spowolnieniu lub uchronieniu się przed wczesną demencją jest między innymi "unikanie chronicznego stresu oraz samotności". Zdaniem dr Henriette Hendriks z Uniwersytetu w Maastricht w Holandii, by zmniejszyć ryzyko wystąpienia demencji o wczesnym początku, należy podjąć szereg działań. Zdaniem ekspertki niezwykle istotne jest między innymi to, by nie palić tytoniu i przestrzegać zdrowej diety. Ważna w opinii badaczy jest także odpowiednia i regularna suplementacja witaminy D – zwłaszcza w przypadku jej niedoboru.

"Nasze badanie zidentyfikowało 15 czynników związanych ze stylem życia i zdrowiem, które są powiązane z występowaniem demencji w młodym wieku. Chociaż w celu zidentyfikowania potencjalnych mechanizmów leżących u ich podstaw konieczna jest dalsza analiza tych czynników ryzyka, zajęcie się modyfikowalnymi czynnikami może okazać się skuteczne w ograniczaniu ryzyka rozwoju demencji w młodym wieku” – zaznaczają w badaniu eksperci.