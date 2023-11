Niemcy mają problem. Jak postawić tamę imigrantom

Magnes zbyt silny

Na niedawnym posiedzeniu rządu i premierów landów postanowiono także osłabić atrakcyjność Niemiec dla szukających lepszego życia. Obecnie przybywający do Niemiec imigranci mogą liczyć na zakwaterowanie oraz kieszonkowe w granicach 200 euro miesięcznie, najczęściej w gotówce. Za kilka miesięcy uchodźcy otrzymają karty płatnicze z przeznaczeniem na zakup towarów codziennego użytku. Władze zamierzają w ten sposób zapobiec wysyłaniu pieniędzy do krewnych w kraju pochodzenia, licząc, że osłabi to chęć szukania szczęścia w Niemczech.

– To mało prawdopodobne. Z naszych informacji wynika, że korzyści finansowe nie są decydujące w podejmowaniu ryzyka podróży do Europy – mówi „Rzeczpospolitej” Andrea Kothen z organizacji ProAsyl .

Tak jest w przypadku uchodźców z Ukrainy. Jest ich w Niemczech ponad milion. W przeciwieństwie do imigrantów spoza UE otrzymują natychmiast świadczenia socjalne na poziomie niemieckich bezrobotnych. Kosztuje to miliardy i w dyskusji o imigracji pojawiają się głosy nawołujące do ograniczenia wydatków. Propozycje takie składa nie tylko opozycyjna CDU, ale i liberałowie z FDP, którzy są w koalicji rządowej. Pada argument, że tak hojne traktowanie przybyszów z Ukrainy powoduje, iż zaledwie 19 proc. z nich podejmuje w Niemczech pracę. W Polsce pracują dwie trzecie.

– Nie jest jasne, które z propozycji okażą się skuteczne. Jedno jest pewne: podstawową przyczyną debaty jest wzrost popularności AfD, która w sondażach ma już ponad 20 proc. poparcia – mówi „Rzeczpospolitej” anonimowo rozmówca z kręgów berlińskiego MSZ. Jego zdaniem rząd nie ma jasnej wizji uporządkowania problemu imigracji w sytuacji, gdy przemysł ocenia, iż co roku potrzeba jest w Niemczech milion nowych pracowników.