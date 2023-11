Rodzice chorej dziewczynki nie mogą kontynuować leczenia za granicą. Brytyjski sąd nie wydał zgody

W oświadczeniu wydanym przez Chrześcijańskie Centrum Prawne na początku tego tygodnia, ojciec Indi przekazał: "Otrzymaliśmy prawdziwą szansę od szpitala pediatrycznego Bambino Gesu, aby Indi otrzymała opiekę, której potrzebuje, by zapewnić jej dłuższe życie".

"Jesteśmy zachwyceni i naprawdę wdzięczni szpitalowi i włoskiemu rządowi, który przywrócił nam wiarę w ludzkość" - dodał i zwrócił się do lekarzy, by umożliwili przeniesienie dziewczynki do Włoch.

"Indi zasługuje na szansę na dłuższe życie. Nie możemy zmusić NHS i sądów w tym kraju do opieki nad Indi, ale razem możemy dać jej szansę dzięki naprawdę niesamowitemu planowi leczenia we Włoszech" - stwierdził.

Lekarze z Nottingham powiedzieli sądowi, że dziewczynka umiera, a leczenie, które otrzymuje, powoduje ból i jest bezskuteczne. Dziewczynka od urodzenia przebywa w szpitalu.