W 2022 roku Wołodymyr Zełenski debiutował w rankingu najbardziej wpływowych Żydów świata. "Jerusalem Post" podkreślało, że Zełenski "najpierw był uważany za ciekawostkę - o ile ktoś spoza Ukrainy w ogóle zwracał na niego uwagę - ponieważ grał prezydenta Ukrainy w sitcomie, zanim odegrał tę rolę w prawdziwym życiu".

"Jednak inwazja Rosji na jego kraj w lutym postawiła go w centrum uwagi i przetestowała go w sposób, w jaki przetestowano niewielu przywódców w dzisiejszym świecie" - pisała gazeta, porównując Wołodymyra Zełenskiego do Winstona Churchilla.

"Jerusalem Post" przypominało żydowskie korzenie Zełenskiego. Prezydent Ukrainy urodził się w żydowskiej rodzinie, a ojciec jego dziadka i trzej bracia zostali zamordowani w czasie Holokaustu. Jako nastolatek Zełenski otrzymał stypendium na studia w Izraelu, ale zrezygnował z niego, do czego miał zmusić go ojciec.

Najbardziej wpływowi Żydzi świata 2023

W piątek "Jerusalem Post" opublikował w swym serwisie internetowym najnowszy ranking najbardziej wpływowych Żydów świata. Prezydent Ukrainy nie znalazł się w zestawieniu. Ranking najbardziej wpływowych Żydów świata 2023 r. otwiera Sam Altman, amerykański przedsiębiorca i programista, dyrektor generalny (CEO) OpenAI, znanego m.in. z ChatGPT.