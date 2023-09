Pięciomiesięczne niemowlę utonęło u wybrzeży Włoch

Imigranci wypłynęli z tunezyjskiego miasta Safakis, z którego wypływa wielu imigrantów zmierzających do Europy.



Lampedusa to najbardziej wysunięty na południe włoski port. Imigranci wyruszający w podróż z Afryki Północnej do Europy, często przybijają właśnie do tej, niewielkiej wyspy.



Sekretarz generalny ONZ Antonio Guterres stwierdził, że problem z napływem imigrantów dotyczy całej Europy, a nie tylko krajów, do których imigranci docierają

Ośrodek dla imigrantów na wyspie jest przygotowany na przyjęcie ok. 400 osób.



Rośnie liczba łodzi z imigrantami, którzy przybijają do brzegów Włoch

Od początku 2023 roku do brzegów Włoch dotarło ok. 123 860 imigrantów, którzy przybyli do kraju drogą morską. To niemal dwukrotnie więcej niż w tym samym czasie w 2022 roku. Obecnie liczba imigrantów przybywających do Włoch jest zbliżona do tej, którą notowano w szczycie kryzysu imigracyjnego w 2016 roku.



We wtorek do brzegów Włoch miało dotrzeć 112 łodzi na pokładzie których znajdowało się 5 tysięcy imigrantów - podał prokurator Giovanni Di Leo.