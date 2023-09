Kosmici w parlamencie Meksyku? Dziennikarz przekonuje, że szczątki należą do istot pozaziemskich

Dziennikarze przekonuje, że odnalezione szczątki to zwłoki kosmity

- To pierwszy raz, kiedy życie pozaziemskie jest prezentowane w takiej formie i myślę, że jest to wyraźny dowód na to, że mamy do czynienia z okazami innymi niż ludzkie, które nie są spokrewnione z żadnym innym gatunkiem na naszym świecie. Każda instytucja naukowa może to zbadać - mówił Maussan.

- Nie jesteśmy sami - dodał.

Jose de Jesus Zalce Benitez, dyrektor Instytutu ds. Zdrowia meksykańskiej marynarki wojennej, powiedział, że szczątki zostały poddane prześwietleniu rentgenowskiemu, rekonstrukcji 3D i analizie DNA.

AFP

- Mogę potwierdzić, że te ciała nie mają żadnego związku z istotami ludzkimi - powiedział.

Parlamentarzyści wysłuchali również byłego pilota marynarki wojennej Stanów Zjednoczonych Ryana Gravesa, który uczestniczył w przesłuchaniach Kongresu USA na temat swoich osobistych doświadczeń z UAP.