One Chip Challenge: Nowa moda w mediach społecznościowych

- Mam nadzieję, modlę się do Boga, aby żaden rodzic nie przeszedł przez to, przez co ja przechodzę -powiedziała matka 14-latka.

"One Chip Challenge" istnieje od kilku lat. W 2022 r. jedna z kalifornijskich szkół średnich zgłosiła trzy przypadki uczniów wymagających pomocy medycznej po podjęciu wyzwania.

Wyzwanie jest niezwykle popularne w mediach społecznościowych, a hashtag #onechipchallenge był wyświetlany ponad 2 mld razy na TikToku.