Dzieci nie przejadą się już na kucykach w Paryżu. "Zwierzęta to nie zabawki"

Przejażdżki na kucykach dla dzieci to jedna z najbardziej popularnych atrakcji w paryskich parkach. Od dziesięcioleci oferowane są one między innymi w Champ de Mars, Parc Monceau i Parc du Luxembourg. Rodzice mogą zabrać swoje pociechy na krótką przejażdżkę za około 3,50 euro w środy, weekendy oraz w wakacje.

Choć przejażdżki te są niezwykle atrakcyjne zarówno dla mieszkańców Paryża, jak i dla turystów, wygląda na to, że wkrótce tego rodzaju rozrywka zostanie zakazana. Mer Paryża Anne Hidalgo poinformowała, że od 2025 roku w parkach należących do gminy obowiązywać będzie zakaz przejażdżek na kucykach dla dzieci. Decyzja jest odpowiedzią na kampanię prowadzoną przez obrońców praw zwierząt, którzy twierdzą, że kucyki, nie są dobrze traktowane. Aktywiści walczący o prawa zwierząt z zadowoleniem przyjęli decyzję, ale jednocześnie apelują, by nowe zasady zostały wprowadzone wcześniej.

Paryż: Zakaz przejażdżek na kucykach. Chodzi o dobro zwierząt

Debata na temat przejażdżek na kucykach trwa w Paryżu od kilku lat. Organizacje zajmujące się ochroną zwierząt uważają tę praktykę za „archaiczną” i szkodliwą dla zwierząt, gdyż są one „transportowane i wykorzystywane w hałaśliwym i stresującym środowisku miejskim”. „Niektóre z nich spędzają sześć godzin dziennie w transporcie” – podkreśla organizacja Paris Animaux Zoopolis (PAZ), grupa aktywistów, która złożyła pozew o nadużycia u prokuratora miejskiego w kwietniu minionego roku. "Kucyki to nie zabawki. Dzieci nie uczą się niczego o nich podczas tych spacerów, nie tworzy się żadna więź emocjonalna. To po prostu zmienia kucyki w obiekty rozrywki" - podkreślono.

PAZ stworzyło wcześniej petycję w sprawie wprowadzenia zakazu przejażdżek. Zebrano pod nią ponad 8 400 podpisów.