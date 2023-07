ReImagine TALKS. Prof. Manuel Castells: Media społecznościowe, zamiast stanowić elektroniczną agorę, stają się polem walki

Bohater drugiego odcinka, profesor Manuel Castells jest prekursorem wszelkiego typu badań socjologicznych nad społeczeństwem sieciowym. Opublikował wiele książek, które ukształtowały nasze zrozumienie zmian dynamiki politycznej w okresie przejściowym między erą mediów masowych a społeczeństwem sieciowym. W drugim odcinku nowego podcastu ReImagine Talks, wybitny hiszpański socjolog przygląda się bliżej relacjom między władzą a obywatelami w społeczeństwie cyfrowym i próbuje odpowiedzieć na kluczowe pytanie: czy Internet i sieci społecznościowe mogą pomóc nam na nowo zdefiniować koncepcję władzy?

Definicja władzy profesora Castellsa jest bardzo wyrazista: „Władza to zdolność niektórych ludzi do zmuszenia lub wpływania na zachowanie innych ludzi, aby zachowywali się zgodnie z interesami i wartościami osób posiadających władzę. Na podstawie historii ludzkości mógłbym powiedzieć, że władza stanowi DNA społeczeństwa”. Podczas wywiadu dodaje: „Tak, jesteśmy wolni, ale na warunkach, które rządzący uznają za akceptowalne”.

W swoim wywiadzie autor książki „Rupture: the crisis of liberal democracy” (2018) i słynnej trylogii „Information Age” („The Rise of the Network Society”, 1996, „The Power of Identity”, 1997 i „End of Millennium”, 1998) analizuje kryzys liberalnej demokracji oraz to, jak technologia cyfrowa i media społecznościowe zmieniły nasze relacje z władzą i instytucjami władzy. - Internet pojawił się jako technologia wolności i jest to technologia wolności. Zapomnieliśmy tylko, że wolność nie oznacza czegoś dobrego! - mówi w jednym z najbardziej prowokacyjnych fragmentów wywiadu. - Firmom zależy na coraz większym ruchu w sieci i dlatego polaryzacja opinii ułatwia im zadanie - dodaje. Według profesora Castellsa media społecznościowe nie są przyczyną, ale działają jako katalizator społecznych i politycznych napięć i niepokojów, sprzyjając rosnącemu brakowi zaufania do wszystkich demokratycznych instytucji. - Media społecznościowe, zamiast stanowić elektroniczną agorę, stały się polem walki - argumentuje socjolog.

Według profesora Castellsa „prawdziwym problemem jest to, że w systemach politycznych istnieje bardzo niewielka zdolność do przełożenia energii generowanej przez ruchy społeczne na nowe polityki i możliwość ponownej legitymizacji instytucji”. Pomimo tych niepokojących perspektyw, profesor nadal patrzy w przyszłość z optymizmem: nowe trendy społeczne i kulturowe „mogą się w pewnym momencie połączyć i sprowokować nowe ruchy społeczne, które rozwiną nowe formy zdecentralizowanej demokracji”. - W sytuacji twórczego chaosu rzeczy, które wydają się niemożliwe, stają się możliwe, a ludzie znajdują nowe drogi ku przyszłości - stwierdza.