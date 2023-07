Kilkadziesiąt kotów chorych na ptasią grypę. Może być ich więcej

Ekspert podkreślił, że z wywiadów, które przeprowadzono z właścicielami chorych kotów nie wynika jednoznacznie, jaki jest mechanizm zakażenia – jedne koty były bowiem wychodzące i mogły upolować chorego ptaka, inne jadły surowe mięso kurczaka. Są jednak także przypadki zwierząt, które nie wychodziły i nie jadły surowego mięsa. - Tutaj można podejrzewać, że to właściciele np. na butach przynieśli do domu wirusa, którym zaraził się kot - mówi w rozmowie z „Faktem" Krzysztof Jażdżewski. Jak dodał, w ostatnich dniach przypadków zakażeń jest mniej, co może wskazywać na to, że źródło wirusa się wygasza.

Czytaj więcej Ochrona zdrowia Prof. Pyrć: Ryzyko zakażenia ptasią grypą człowieka od kota nie jest zerowe Dane, które mamy z poprzednich dwudziestu kilku lat mówią o śmiertelności ludzi zakażonych ptasią grypą na poziomie 60 proc. - mówił w rozmowie z Jackiem Nizinkiewiczem prof. Krzysztof Pyrć, wirusolog z Małopolskiego Centrum Biotechnologii Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Jak chronić koty przed wirusem ptasiej grypy

Główny Inspektorat Weterynarii radzi, by w celu zapobiegania możliwemu kontaktowi kotów z wirusem utrzymywać, jeśli to możliwe, zwierzęta w domach (ewentualne wypuszczenie na balkon lub taras powinno być poprzedzone myciem podłoży z użyciem standardowych detergentów), zapobiegać kontaktom kotów z dzikimi zwierzętami, w tym ptakami, oraz z używanym poza domem obuwiem, karmić koty pożywieniem pochodzącym wyłącznie ze znanych źródeł oraz myć ręce po kontakcie ze zwierzętami.

Niecały miesiąc temu GIW utrzymywał, że zgodnie z danymi Światowej Organizacji Zdrowia Zwierząt, dotychczas na świecie potwierdzono jedynie dwa przypadki zakażenia kotów domowych wirusami grypy ptaków.