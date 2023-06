Gorzów Wielkopolski: Hotel uruchomił zbiórkę na wakacje dla dzieci z Ukrainy

27 lutego 2022 roku właściciele Hotelu Mieszko znajdującego się w Gorzowie Wielkopolskim na czas nieokreślony zawiesili działalność hotelarską. Hotel przestał funkcjonować normalnie – zdecydowano się uruchomić sztab pomocy, powołać Fundację „Mieszka" i w całości przeznaczyć obiekt dla uchodźców z objętej stanem wojennym Ukrainy.

Obecnie w Hotelu Mieszko przebywa na stałe ponad 300 obywateli Ukrainy. W okresie zimowym było to nawet ponad 400 osób. Zza wschodniej granicy przyjechały przede wszystkim matki z dziećmi, osoby starsze oraz niepełnosprawne. W sumie mówić można o blisko 200 tys. bezpłatnych noclegach z pełnym wyżywieniem. Hotel zapewnia potrzebującym także niezbędne środki czystości oraz podstawowe produkty higieny osobistej, a na terenie obiektu organizowane są nieodpłatne kursy nauki języka polskiego. Przy współpracy z Oddziałem Rejonowym Polskiego Czerwonego Krzyża w Gorzowie Wielkopolskim odbywają się również animacje dla dzieci.

Goście hotelu liczyć mogą również na podstawową pomoc lekarską, prawną oraz psychologiczną. „Czynimy wszystko, aby nasi wschodni sąsiedzi, którzy poprzez wojnę zostali zmuszeni do opuszczenia swojego kraju, mieli u nas warunki zbliżone do domowych. Organizujemy święta, celebrujemy różnego rodzaju rocznicę tak, aby pobyt w naszym kraju pozostał w pozytywnych wspomnieniach i pamięci” – czytamy.

Zbiórka na wakacje dla dzieci z Ukrainy

Ze względu na to, że rozpoczął się już sezon wakacyjny, Hotel Mieszko chce w najbliższym czasie skupić się na najmłodszych. Na co dzień w obiekcie przebywa blisko 150 dzieci w różnym przedziale wiekowym. W dniach od 29 czerwca do 10 lipca 2023 roku nieodpłatnie hotel będzie gościć grupę dzieci z Łucka, a w dniach od 14 lipca do 24 lipca – grupę dzieci ze Strzelczyska.