Sondaż: Wakacyjne wyjazdy nie dla wszystkich. Ponad 40 proc. Polaków zostanie w domu

Prawie połowa badanych przez IBRiS szykuje się w tym roku na wakacyjny urlop – 31,6 proc. chce relaksować się w kraju, a 17,4 proc. za granicą. Mniej liczni wybiorą działkę lub wyjazd do znajomych. Jednak aż 42,7 proc. badanych deklaruje, że zostanie w domu i nie ruszy się poza miejsce zamieszkania – wynika z sondażu IBRiS dla „Rzeczpospolitej".

Krajowy wypoczynek preferują zwłaszcza osoby mające od 40 do 69 lat. Z kolei na wyjazd za granicę szykują się głównie najmłodsi – aż 39 proc. w wieku od 18 do 29 lat deklaruje, że urlop spędzi poza krajem. W nieco starszych grupach wiekowych – co czwarta lub co piąta osoba.

Po sześćdziesiątce plany dotyczące zagranicznych wypadów deklaruje zaledwie 4 proc. osób w wieku 60–69 lat. Seniorzy myślą o wakacjach na działce lub u znajomych.

Najpopularniejsze w tym roku zagraniczne kierunki to – podobnie jak w ubiegłym – Turcja (Riwiera Turecka), Grecja (zwłaszcza Kreta) i Egipt (Hurghada i okolice) – wskazują nam biura turystyczne, a potwierdza to analiza portalu Wakacje.pl dotycząca rezerwacji wykonanych od jesieni 2022 r. przez klientów na tegoroczne lato (na czas od czerwca do września). Kolejne kraje to Tunezja, Hiszpania i Bułgaria.