Zamieszki we Francji. Policja zabija coraz częściej

Teraz jednak satelickie miasto położone na zachód od Paryża jest w znacznej części zamieszkałe przez zubożałą ludność emigrancką. W nocy z wtorku na środę było ono świadkiem gwałtownych starć młodzieży imigranckiej z policją. Zniszczono szereg budynków publicznych, ofiarą ognia padło ponad 40 aut. Do protestów przyłączyły się inne miasta tworzące pierścień wokół Paryża jak Asnieres, Colombes, Clichy-sous-Bois czy Mantes-la-Jolie.

Czytaj więcej Polityka Francja: Rząd przetrwał, na ulicach Paryża płoną hałdy śmieci W centrum Paryża protestujący podpalali hałdy śmieci, po tym jak rząd Elisabeth Borne, który realizuje reformę emerytalną, podwyższającą wiek emerytalny do 64 lat, przetrwał w Zgromadzeniu Narodowym głosowanie ws. wotum nieufności.

Ale to ma być tylko początek. Przed nocą ze środy na czwartek zmobilizowano 2 tys. policjantów. Z kolej na czwartek matka Naela wezwała do udziału w „białym marszu”, który ma wyjść spod budynku prefektury w Nanterre. Władze obawiają się powtórki wielotygodniowych starć w płonących przedmieściach całego kraju po śmierć ściganych przez policję młodocianych Zyeda i Bouna w 2005 r. To na pacyfikacji tego buntu wielką karierę zrobił ówczesny minister spraw wewnętrznych Nicolas Sarkozy.

Brutalizacja życia we Francji

- Śmierci nastolatka nie da się nigdy usprawiedliwić. Ta jest tym bardziej niezrozumiała, niemożliwa do usprawiedliwienia - przyznał prezydent Macron. Ale wezwał też do spokoju, do poczekania na rozstrzygnięcie wymiaru sprawiedliwości.

Jednak francuskie media i politycy, tylko trochę mniej spolaryzowane, niż w Polsce, od razu podzieliły się w ocenie wydarzeń w Nanterre. Lider radykalnej, lewicowej Francji Niepokornej Jean-Luc Melenchon uznał, że skoro „w kraju nie ma kary śmierci”, w zaistniałej sytuacji należy „całkowicie przebudować policję”. Lider konserwatywnych Republikanów Eric Ciotti stanął zaś w obronie sił porządkowych, które „wykonują niezwykle trudny zawód”.