Prezydent Czech spotkał się z ukraińską uczennicą, która była obrażana przez kolegów

Minister edukacji Mikuláš Bek w odpowiedzi na film stwierdził, że „nękanie w jakiejkolwiek formie jest absolutnie niedopuszczalne”. Z kolei szef MSW Vít Rakušan nazwał „plucie w twarz dziecku pluciem w twarz całej naszej cywilizacji”. - Dzieci po prostu przejmują nasze wzorce zachowań. I wyraźnie pokazują, jak okrutne i głupie są czasem te wzorce - podkreślił.

Czytaj więcej Polityka Nielegalni imigranci odsyłani do Polski Polska już odczuwa efekty nielegalnej migracji – kraje UE, w tym głównie Niemcy, masowo odsyłają nam cudzoziemców, którzy przez nasz kraj dostali się z Białorusi na Zachód.

Według danych z marca w Czechach pracę znalazło ponad 100 tysięcy Ukraińców i Ukrainek, a 90 procent ukraińskich dzieci (ok. 50 tysięcy) uczęszcza do czeskich szkół. To mniej więcej pięć procent wszystkich dzieci.