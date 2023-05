Echa podpisania "lex Tusk". Znany profesor opuszcza prezydenta Dudę

Swój list do prezydenta wirusolog z Uniwersytetu Jagiellońskiego w Krakowie opublikował w mediach społecznościowych.



Prof. Pyrć stwierdził w piśmie, że przez całe życie starał się kierować wartościami i brać odpowiedzialność za swoje słowa oraz czyny. "Wobec pandemii, niezależnie od moich osobistych przekonań i preferencji politycznych, stanąłem na pierwszej linii frontu, często mimowolnie autoryzując kontrowersyjne decyzje i niejednokrotnie ponosząc za to osobistą odpowiedzialność" - oświadczył.

Krzysztof Pyrć odchodzi z Narodowej Rady Rozwoju

Zaznaczył przy tym, iż uznał, że racja stanu jest ważniejsza od jego osobistych interesów czy poglądów. "W dobrej wierze przyjąłem również prośbę o dołączenie do Narodowej Rady Rozwoju przy Prezydencie Rzeczypospolitej Polskiej, uznając, że w obliczu dramatycznej sytuacji Polskiej Służby Zdrowia oraz Nauki i Biomedycyny, brak działania jest równoznaczny z działaniem na szkodę Ojczyzny" - napisał do prezydenta wirusolog.

"Jednakże, w obliczu podpisania przez Pana Prezydenta ustawy, która umożliwia niszczenie wolności i demokracji w imię interesów partyjnych, nie mogę pozostać bierny" - zadeklarował Krzysztof Pyrć. W piśmie skierowanym do prezydenta Dudy oświadczył, że drastyczne w jego opinii złamanie konstytucji Rzeczpospolitej Polskiej oraz "postawienie racji partyjnej ponad racją staniu" zmuszają go do podjęcia decyzji o złożeniu rezygnacji z udziału w Narodowej Radzie Rozwoju.