Montana: Drag queens nie będą mogły czytać książek dzieciom

Gubernator Montany podpisał już wcześniej ustawę definiującą, że słowo płeć w prawie stanowym może oznaczać tylko płeć żeńską lub męską

Nie jest jasne jak często dochodzi do odczytów książek dzieciom przez drag queen w bibliotekach publicznych w Montanie - zauważa AP. Do takich odczytów doszło w 2022 roku w ZooMontana i jednej z księgarń, co wywołało protesty lokalnej społeczności. Inny tego typu odczyt miał miejsce w księgarni Bozeman w ubiegły weekend - co również wywołało protesty.



Przyjęte przez stan Tennessee przepisy, zakazujące występów drag queen w miejscach publicznych lub w obecności dzieci, zostały zablokowane w marcu przez sędziego federalnego, po złożeniu wniosku, którego autorzy zarzucili nowemu prawu, że narusza ono Pierwszą Poprawkę do Konstytucji USA.



Gubernator Montany podpisał już wcześniej ustawę definiującą, że słowo płeć w prawie stanowym może oznaczać tylko płeć żeńską lub męską. Podobne przepisy mają od 1 lipca obowiązywać w Kansas i Tennessee.