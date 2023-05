Zaginięcie Madeleine McCann: Po 17 latach policja przeszuka zbiornik wodny

Rzecznik jednostki straży pożarnej poinformował, że policja przygotowuje się do rozpoczęcia poszukiwań we wtorek w rejonie tamy w regionie Algarve, ok. 50 km od kurortu, w którym zaginęła Madeleine spędzająca tam wakacje z rodzicami w wynajętym domu.

Ogłoszenie rozpoczęcia poszukiwań w rejonie zbiornika wskazuje na to, że po raz pierwszy od lat doszło do postępu w śledztwie w sprawie zaginięcia dziecka.



Reuters informuje, że w poniedziałek policja postawiła dwa namioty w rejonie tamy.

Czytaj więcej Społeczeństwo Rodzice Madeleine McCann przegrali proces o zniesławienie „Nawet zakładając, że reputacja skarżących została naruszona, nie wynikało to z argumentacji przedstawionej przez autora książki, ale raczej z wyrażonych wobec nich podejrzeń” – stwierdził Europejski Trybunał Praw Człowieka, wydając wyrok w sprawie rodziców Madeleine McCann, którzy oskarżyli o zniesławienie policjanta uważającego, że są odpowiedzialni za śmierć dziecka.

Źródło zbliżone do śledztwa twierdzi w rozmowie z Reuterem, że działania na terenie gminy Silves zostały podjęte na żądanie niemieckich władz, które w ubiegłym roku formalnie wskazały obywatela Niemiec, Christiana Bruecknera, jako podejrzanego w sprawie zaginięcia McCann.