Sparaliżowana Szwedka od roku leży w szpitalu w Londynie. Biurokracja na drodze do powrotu do kraju

Ponieważ kobieta mieszkała poza krajem przez tak długi czas, wypadła z oficjalnego rejestru ludności Szwecji i nie może być uznana za osobę kwalifikującą się do opieki w systemie opieki zdrowotnej.

Jej mężowi powiedziano, że może przedstawić dokumenty, aby ponownie wpisać ją na listę mieszkańców Szwecji w jej imieniu, ale tylko wtedy, gdy jego żona, która nie może chodzić ani mówić, fizycznie przebywa w kraju.

Brytyjska służba zdrowia nie może przenieść kobiety do szpitala w Szwecji, ponieważ tamtejsze szpitale nie mogą przyjąć pacjenta, który nie znajduje się w rejestrze ludności.

Posłanka Helen Hayes z Partii Pracy, która wspiera ich od stycznia, opisała sprawę jako szokującą. Wskazała, że trwający impas tylko potęguje cierpienie rodziny kobiety. Heyes napisała w tej sprawie do ministra spraw europejskich, Leo Docherty'ego, wzywając go do zorganizowania spotkania między urzędnikami Wielkiej Brytanii i Szwecji "z nadzieją, że oba kraje będą mogły współpracować poza istniejącymi przepisami".

Mąż kobiety napisał w swojej sprawie do 349 posłów w szwedzkim Riksdagu. Otrzymał odpowiedź tylko od jednego, który wyraził współczucie, ale powiedział, że nie jest w stanie rozwiązać tej sytuacji.

Napisał również do Komisji Europejskiej i ONZ, tłumacząc, że jego żona jest dyskryminowana jako osoba niepełnosprawna. Im również nie udało się przełamać impasu.