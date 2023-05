Nowe fakty ws. śmierci 8-letniej imigrantki w amerykańskim areszcie

Test wykazał, że dziewczynka chorowała na grypę. Podano jej wówczas leki stosowane przy takiej infekcji - wynika z oświadczenia.



Matka dziewczynki relacjonowała, że pomimo leczenia stan jej dziecka pogarszał się, ale lekarze odmawiali zabrania 8-latki do szpitala, czego domagała się matka.



17 maja, w dniu śmierci dziecka, 8-latka wraz z matką trzy razy udawała się do lekarzy pracujących na posterunku CBP, przy którym znajdował się areszt. Dziewczynka trafiła do szpitala dopiero w momencie, gdy straciła przytomność po ataku wyglądającym jak atak padaczkowy, ok. 13:55. Niespełna godzinę później, w szpitalu, stwierdzono jej śmierć.



Trwa oczekiwanie na wyniki sekcji zwłok, która wykaże przyczynę śmierci dziecka.



Tydzień przed śmiercią Anadith w amerykańskim areszcie zmarł 17-letni obywatel Hondurasu, Ángel Eduardo Maradiaga Espinoza. Chłopiec przybył do USA bez dorosłego opiekuna.