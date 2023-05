Paczka dla Wenezueli. Tysiące uchodźców otrzymają pomoc

Bezpieczeństwo żywnościowe stanowi najpoważniejszy problem – w 2022 r. Kolumbia została wpisana przez FAO, czyli Organizację Narodów Zjednoczonych do spraw Wyżywienia i Rolnictwa, na listę 20 państw najbardziej zagrożonych klęską głodu. Ograniczony dostęp do żywności dotyka 7 mln mieszkańców Kolumbii, w tym 1 mln Wenezuelczyków. W minionym roku ceny artykułów spożywczych wzrosły o 27%, co tylko pogarsza sytuację. Szczególne niebezpieczeństwo dotyka dzieci, którym niedożywienie i brak dostępu do edukacji blokują możliwości rozwoju, oraz kobiety, które padają ofiarą przemocy i handlu ludźmi. FAO apeluje o pomoc gotówkową dla potrzebujących, a także dostawy nasion i nawozów, poprawę zaopatrzenia w wodę, utworzenie banków żywności, pomoc weterynaryjną dla zwierząt.

- Musieliśmy emigrować, bo zarabiając płacę minimalną nie dało się przeżyć, nawet wyrabiając nadgodziny. Ci, którzy do tej pory żyli spokojnie, musieli walczyć o przetrwanie - mówi Mayerlin, Wenezuelka, która od trzech lat mieszka z rodziną w Kolumbii. - Najtrudniej było się zaadaptować. Kiedy, wychodziłam na ulicę, ludzie postrzegali mnie jako inną, czułam ciężar bycia ocenianą. Nic nie wiesz, niczego nie znasz, tęsknisz za rodziną. To było dla mnie najtrudniejsze. Później, gdy się przyzwyczaiłam, zaufałam mojej sąsiadce, było już łatwiej - podkreśla.

Paczki i bony na zakupy

W reakcji na sytuację uchodźców z Wenezueli w 2020 r. Caritas Polska uruchomiła wraz z lokalnymi partnerami – Jeronimo Martins Colombia i Caritas Kolumbia – program pomocy humanitarnej Paczka dla Wenezueli. Został on skierowany do najuboższych Wenezuelczyków mieszkających w kolumbijskich regionach Norte de Santander, Bogoty i Soachy. Po pierwszej edycji programu wartość przekazywanego wsparcia rosła.

- Nasza pomoc jest skierowana przede wszystkim do osób starszych, chorych, rodzin wielodzietnych, a także samotnych matek. Planujemy dystrybucję ponad 3 tys. paczek z żywnością oraz 3 tys. voucherów żywnościowych. W sumie przekażemy pomoc o wartości 200 tys. euro - mówi Anna Lasocka. Kolejne 200 000 euro przekaże Jeronimo Martins. W 2023 roku pomoc żywnościowa dotrze do blisko 11 tysięcy osób – nie tylko Wenezuelczyków, lecz również najuboższych Kolumbijczyków.

Jaka pomoc jest potrzebna w 2023 roku?

Każda Paczka dla Wenezueli zawiera produkty o długim terminie przydatności do spożycia, takie jak ryż, cukier, kawa, olej, fasola, a nawet czekolada. Łącznie to aż 23 kg żywności. Wraz z partnerami – ponownie Jeronimo Martins i Caritas Kolumbia – skupimy się na dostawach bonów żywnościowych i środków higienicznych, promocji dobrych praktyk higienicznych oraz działaniach integracyjnych w regionach Cundinamarca oraz Norte de Santander.