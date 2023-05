Projekt Ordo Iuris. Więzienie za korektę płci

Zauważa, że w kampanijnej retoryce PiS zaczyna odgrzewać temat „seksualizacji” dzieci i młodzieży. Przed kilku dniami prezes partii Jarosław Kaczyński podpisał się pod projektem utrudniającym działanie w szkołach organizacji pozarządowych. W ub.r. podczas spotkań z wyborcami kilkakrotnie żartował zaś z osób transseksualnych. – Teraz, do tej pory, do godziny, jest w tej chwili koło wpół do szóstej, byłem mężczyzną, a teraz jestem kobietą – mówił Jarosław Kaczyński we Włocławku, dodając: „ja bym to badał”.

Lewica chce ułatwień

Zdaniem Śmiszka projekt Ordo Iuris „wynika z fundamentalistycznej wizji świata, w której medycyna ma nie służyć zdrowiu fizycznemu i psychicznemu, lecz celom politycznym”. – W każdym społeczeństwie jest niewielka grupa, która potrzebuje tego typu zabiegów, które po osiągnięciu pełnoletności nie przynoszą już oczekiwanych rezultatów – mówi Krzysztof Śmiszek.

Poseł powołuje się na badania, zgodnie z którymi odsetek osób żałujących tranzycji jest marginalny, a Lewica proponuje zupełnie inne rozwiązanie: umożliwienie korekty płci u nastolatków nawet bez zgody rodziców.