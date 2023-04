Rząd uruchomił w ubiegłym tygodniu monitorowany tranzyt zboża z Ukrainy - by wywieźć go do portów lub poza granice Polski. Do czerwca ma z kraju zniknąć 4 mln ton.

Sytuację powinien poprawić przygotowany przez rząd program wsparcia rolnictwa. Przewiduje on m.in. dopłaty do paliwa oraz do zakupionych na górce cenowej nawozów, dopłaty do sprzedanej i planowanej do sprzedaży pszenicy, ale też innych płodów rolnych. Wstępnie jego wartość szacowana jest na ok. 10 mld zł. „Jednak już pojawiły się zarzuty wobec tego rekordowego w historii naszego kraju wsparcia dla rolnictwa, że jest zbyt skomplikowany i że wyklucza z pomocy część poszkodowanych. Jednym z problemów jest choćby zbyt krótka lista firm, do których sprzedaż zboża pozwala uzyskać dopłatę. Nie ma na niej np. ferm drobiu czy trzody chlewnej” - podaje BIG InfoMonitor.