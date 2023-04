Jest porozumienie rolników z ministrem Telusem. Protest wstrzymany

Wzrost dopłaty do oleju napędowego, wyrównanie dla sprzedających pszenicę i kupujących nawozy w okresie, gdy były one najdroższe w związku ze wzrostem cen gazu - takiej pomocy rząd Mateusza Morawieckiego zamierza udzielić rolnikom w związku z kryzysem zbożowym. Minister rolnictwa zapowiedział, że rząd chce ściągnąć z rynku 4 mln ton pszenicy. Pomoc polskiego rządu dla rolników ma kosztować ok. 10 mld zł.