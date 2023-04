Zabójcą miał być Aleksandr Mamajew, 44-letni mieszkaniec Zawołża, który wyjechał na Ukrainę walczyć jako ochotnik i służył jako dowódca plutonu.

17 kwietnia - jak wynika z zeznań Mamajewa - on, jego żona Jekaterina i jej brat mieli wspólnie spożywać alkohol.

Dzieci pary miały trafić do szpitala

Mężczyzna twierdzi, że zasnął, ale obudziła go żona, która miała szukać pieniędzy w jego kieszeni. Mamajew zeznał, że żona uderzyła go, a on, miał chwycić za nóż i zadać jej cios w klatkę piersiową. Po ranieniu żony mężczyzna miał sam wezwać policję. "Komsomalskaja Prawda" pisze, że Jekaterina była jeszcze w stanie sama wezwać pogotowie. Wkrótce później jednak zmarła w wyniku doznanych obrażeń.



Serwis NN.RU pisze, że przeciwko Mamajewowi wszczęto postępowanie karne. Znajomi pary twierdzą, że mężczyzna był miły i "nie skrzywdziłby muchy", ale czasem "lubił wypić".



Dzieci pary miały trafić do szpitala. Nie wiadomo w jakim są stanie. Ojciec miał zabić matkę na ich oczach.