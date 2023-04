Hybrydowe zaćmienie Słońca nad oceanami. Widać je było z wybrzeża Australii

Hybrydowe zaćmienie Słońca to połączenie zjawisk całkowitego zaćmienia Słońca (spowodowanego zakryciem tarczy Słońca przez tarczę Księżyca) i obrączkowego zaćmienia Słońca (podczas którego wokół tarczy Księżyca zasłaniającej Słońce widać świecącą obwódkę).

W czasie hybrydowego zaćmienia Słońca w niektórych odcinkach pasa zaćmienia można je obserwować jako całkowite, a na innych jako obrączkowe - wpływa na to krzywizna Ziemi.

Środowe zaćmienie Słońca miało miejsce głównie nad wodami oceanów - można je było jednak obserwować m.in. z położonego na wybrzeżu Australii miasta Exmouth, gdzie zebrało się ok. 20 tys. osób chcących obserwować to zjawisko. W czwartek rano Exmouth pogrążyło się w ciemnościach na ok. minutę.