Liczba Japończyków zmniejszyła się o 750 tys., najbardziej w historii pomiarów

Marek Rzewuski: Ustawa antypozwowa będzie nawiązywać do PRL-u

Przewodniczący Urzędu Komisji Nadzoru Finansowego przyznał w mediach, że KNF pracuje nad taką ustawą „frankową”, która miałaby skłonić obywateli „frankowiczów” do zrezygnowania z gwarantowanego konstytucją prawa do sądów. Ustawa w kształcie wymarzonym przez Przewodniczącego KNF będzie zatem nawiązywać do dorobku wczesnego PRL-u i takich aktów prawnych, jak choćby ustawa wywłaszczeniowa z 1958.