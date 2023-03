Polska od miesięcy boryka się z dwucyfrową inflacją, a od czerwca 2019 roku inflacja utrzymuje się powyżej celu inflacyjnego NBP (2,5 proc.). W lutym inflacja sięgnęła 18,4 proc. rok do roku po wzroście 17,2 proc. rok do roku w styczniu. W ciągu miesiąca ceny wzrosły o 1,2 proc. Od marca inflacja ma zacząć spadać.

Wysoka inflacja zaczyna przekładać się na spadek popytu co zapowiada spowolnienie gospodarki.



Sprzedaż detaliczna towarów w Polsce zmalała w lutym realnie (tzn. w cenach stałych) o 5 proc. rok do roku po minimalnym wzroście w styczniu. To najgorszy wynik od stycznia 2021 r., gdy możliwość dokonywania zakupów ograniczała epidemia Covid-19. Dane GUS wskazują m.in. na największy od wiosny 2020 r. spadek sprzedaży mebli oraz sprzętu RTV i AGD (o 10,3 proc. rok do roku).

Najszybszy od ponad 25 lat wzrost cen i podwyższone w odpowiedzi na to stopy procentowe tłumią popyt konsumpcyjny. Załamaniu aktywności w gospodarce zapobiegają inwestycje publiczne.

Ekonomiści prognozują, że wzrost PKB w Polsce wyniesie w 2023 roku od 0,1 do 1,2 proc. Polska jest więc zagrożona zjawiskiem stagflacji - sytuacją, której niskiemu tempu wzrostu gospodarczego towarzyszy wysoka inflacja.

Z marcowej edycji cyklicznego raportu „Current Consumer Mood” firmy GfK Polonia wynika, że coraz więcej Polaków, w zaistniałej sytuacji, decyduje się teraz na odkładanie pieniędzy.

Z globalnego badania YouGov wynika, że w Polsce – podobnie jak we Włoszech – 57 proc. osób widzi spadek dochodów. Tylko w Wielkiej Brytanii takich osób jest więcej: 64 proc.

Polacy nie tylko ostrożniej wkładają towary do koszyków, ale w obawie o przyszłość zaczęli oszczędzać. Sklepy szykują się na mocne hamowanie.

Uczestników sondażu SW Research dla rp.pl zapytaliśmy czy obawiają się pogorszenia swojej sytuacji gospodarczej w 2023 roku.

Na tak zadane pytanie "tak" odpowiedziało 70,8 proc. respondentów.

Odpowiedzi "nie" udzieliło 21 proc. badanych.

8,2 proc. respondentów nie ma zdania w tej sprawie.

- Kobiety (77%) częściej niż mężczyźni (64%) obawiają się pogorszenia swojej sytuacji materialnej w bieżącym roku. Trzech badanych na czterech (74%) z dochodem w przedziale między 2001 a 3000 zł netto oraz taki sam odsetek osób z miast o wielkości do 20 tys. mieszkańców odczuwa obawy w związku z własną sytuacją materialną w 2023 roku. Takie samo zdanie wyraża trzy czwarte respondentów (76%) w wieku do 24 lat. Siedmiu badanych na dziesięciu (72%) obawia się pogorszenia swojej sytuacji materialnej w 2023 roku - komentuje wyniki badania Małgorzata Bodzon, Senior Project Manager w SW Research.



Metodologia badania Badanie zostało przeprowadzone przez agencję badawczą SW Research wśród użytkowników panelu on-line SW Panel w dniach 21-22 marca 2023 r. Analizą objęto grupę 800 internautów powyżej 18. roku życia. Próba została dobrana w sposób losowo-kwotowy. Struktura próby została skorygowana przy użyciu wagi analitycznej tak, by odpowiadała strukturze Polaków powyżej 18. roku życia pod względem kluczowych cech związanych z przedmiotem badania. Przy konstrukcji wagi uwzględniono zmienne społeczno-demograficzne.