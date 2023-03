Guterres przytoczył wysokie wskaźniki śmiertelności matek, dziewczęta zmuszane do wczesnych małżeństw oraz dziewczęta porywane i atakowane za uczęszczanie do szkoły jako dowody na to, że nadzieja na osiągnięcie równości płci "jest coraz bardziej odległa".

W swoim przemówieniu Guterres nie wspomniał o Iranie, który został wyrzucony z 45-osobowej Komisji Statutu Kobiet w grudniu z powodu protestów po śmierci Mahsy Amini w areszcie tzw. "policji moralności".

- Prawa kobiet są łamane, zagrożone i naruszane na całym świecie - owiedział Guterres, wymieniając w szczególności kilka krajów, w tym Afganistan, gdzie - jak stwierdził - "kobiety i dziewczęta zostały wymazane z życia publicznego".

W poniedziałek młode Afganki zebrały się przed Uniwersytetem w Kabulu, aby zaprotestować przeciwko zakazowi edukacji kobiet przez rządzących talibów, ograniczeniu, które według nowego raportu ONZ może być równoznaczne ze "zbrodnią przeciwko ludzkości".

Raport przedstawiony w poniedziałek Radzie Praw Człowieka w Genewie wskazuje na wzrost przymusowych i dziecięcych małżeństw, zakaz wykluczający kobiety z innych przestrzeni publicznych, takich jak parki i siłownie, oraz inne ograniczenia zdolność kobiet do samodzielnej pracy i podróżowania w Afganistanie.

Guterres powiedział, że przedstawiciele ONZ odwiedzili niedawno Afganistan i przekazali władzom talibów, że "nigdy nie zrezygnujemy z walki o" kobiety i dziewczęta.

- Kryzys i konflikt dotyka najpierw i najmocniej kobiety i dziewczęta - powiedział, podając jako przykład wojnę na Ukrainie. W zeszłym roku ONZ wezwała do zbadania doniesień o gwałtach i przemocy seksualnej wobec ukraińskich kobiet i dzieci po inwazji Rosji.

Guterres powiedział też, że "w wielu miejscach prawa seksualne i reprodukcyjne kobiet są wycofywane", choć nie sprecyzował gdzie.

Aby osiągnąć równość płci, Guterres wezwał do "zbiorowego i pilnego" działania, od zwiększenia edukacji, dochodów i zatrudnienia kobiet i dziewcząt, do promowania udziału kobiet i dziewcząt w nauce i technologii.

- Wieki patriarchatu, dyskryminacji i szkodliwych stereotypów stworzyły ogromną lukę między płciami w nauce i technologii - mówił. - Powiedzmy sobie jasno: globalne ramy nie działają na rzecz kobiet i dziewcząt na świecie. Muszą się zmienić - dodał.