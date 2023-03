Rego-Bis: Wprowadzamy rejsy z Rzeszowa do Czarnogóry i z Lublina do Chorwacji

Air Montenegro i Rego-Bis podwajają liczbę rejsów między Polską i Czarnogórą, dodając do letniego rozkładu loty z Rzeszowa do Podgoricy. Rego-Bis zaoferuje również we współpracy z Wizz Airem wyloty z Lublina do Splitu.