Powrót do pomysłu referendów dobije wiatraki i gminy

Sejmowa poprawka posła Suskiego, zwiększająca odległość wiatraków od zabudowań do 700 m, to utrata prawie połowy miejsca pod ich budowę. Powrót do pomysłu organizowania referendów w gminach w tej sprawie dobije i wiatraki i gminy. Senat zajmie się ustawą w tym tygodniu.