Do zdarzenia doszło w osadzie Wales położonej w niemal bezludnej, zachodniej części półwyspu Seward na Alasce. Mieszka w niej około 150 Inuitów. Jak informuje NBC News, niedźwiedź polarny wtargnął do osady i zaatakował osoby, które znajdowały się na powietrzu.

Według doniesień policji drapieżnik „zaatakował ze skutkiem śmiertelnym dorosłą kobietę i nieletniego chłopca”. Nie podano nazwisk ofiar oraz tego, w jakim były wieku.

Ostatecznie zwierzę zastrzelił jeden z mieszkańców osady.

Obecnie wioska odcięta jest od świata przez skrajnie złą pogodę, nie było więc mowy o tym, aby na miejsce zdarzenia przyjechały służby. Pracownicy Departamentu Ryb i Dzikich Zwierząt na Alasce planują jednak podróż do Wales, kiedy tylko pozwolą na to warunki.

Lokalna gazeta "The Anchorage Daily News” podaje, że ataki niedźwiedzi polarnych na ludzi na Alasce są bardzo rzadkie – zwykle nie zbliżają się one bowiem do miejsc, które zamieszkują ludzie. Ostatni atak niedźwiedzia, który skończył się śmiercią człowieka, miał miejsce w 1990 roku.

Badanie z 2017 roku wykazało, że ataki niedźwiedzi polarnych na ludzi mogą być w tym stuleciu znacznie częstsze ze względu na to, że szybciej topi się lód. Badacze wskazują, że kiedy jest go mniej, niedźwiedzie przenoszą się w głąb lądu, gdzie często mieszkają ludzie.