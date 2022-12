Czytaj więcej Świat Wojna Rosji z Ukrainą. Dzień 299 24 lutego Rosja rozpoczęła pełnowymiarową inwazję na Ukrainę. Na Białorusi trwają intensywne ćwiczenia rosyjskich żołnierzy.

Po rozpoczęciu rosyjskiej inwazji na Ukrainę granicę Polski przekroczyły miliony uchodźców. Społeczność żydowska w Polsce jest aktywna w organizowaniu dla nich mieszkań, wyżywienia, edukacji i innego rodzaju pomocy.

Prezydent Andrzej Duda powiedział, że jako „gospodarz tej ziemi” jest wdzięczny społeczności żydowskiej za to, co zrobiła.

- Dziękuję bardzo za przyjęcie naszych gości, przybyszów z Ukrainy, do waszej społeczności, do waszych domów, do waszych modlitw – powiedział Duda zgromadzonym w Pałacu Prezydenckim w Warszawie.

Zauważył, że społeczność żydowska pomagała zarówno ukraińskim Żydom, jak i nie-Żydom.

Chanuka, Święto Świateł, obchodzone jest na pamiątkę cudu, jaki miał się ten miał zdarzyć się w starożytnej Judei w II w. p.n.e. w czasie, kiedy trwała wojna o wolność religijną między żydowskimi powstańcami – Machabeuszami, a okupującą kraj armią króla syryjskiego Antiocha IV, który usiłował przemocą hellenizować Żydów. Kiedy Machabeusze odzyskali świątynię jerozolimską i wznowili w niej rytuał zapalania menory, posłużyło im do tego odnalezione małe naczynie z oliwą wystarczającą zwykle jeden dzień. Tymczasem menora paliła się aż przez osiem dni.

Naczelny rabin Polski Michael Schudrich powiedział podczas uroczystości, że nadszedł czas, aby „pamiętać także o tych, którzy nie mają światła”.

- Modlimy się, aby w przyszłym roku, w następną Chanukę, również na Ukrainie zabłysło światło - powiedział rabin. - Wiemy, co to znaczy być uchodźcą, wiemy, co to znaczy uciekać przed śmiercią - dodał.