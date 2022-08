Ironia losu. Gdy polscy posłowie przymierzali się do głosowania nad programem dopłat do paliw zużywanych w gospodarstwach domowych, Międzynarodowy Fundusz Walutowy zaapelował do Europy o... nie oszczędzanie konsumentom podwyżek, co miałoby skłaniać ich do oszczędzania energii.