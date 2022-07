Latem 1942 roku Niemcy wywieźli do obozu zagłady w Treblince blisko 300 tysięcy Żydów przebywających w warszawskim getcie.

– Zapraszamy wszystkich do udziału w corocznym Marszu Pamięci 22 Lipca 1942, w którym oddamy hołd zamordowanym mieszkańcom getta warszawskiego. W tym roku marsz poświęcamy szczególnie pamięci uchodźców i przesiedleńców, którzy stanowili jedną czwartą ludności „dzielnicy zamkniętej” – przypomina Monika Krawczyk, dyrektor Żydowskiego Instytutu Historycznego. Pochodzili oni z miast okupowanej Polski i Europy, zmarli w getcie warszawskim z powodu głodu i chorób lub zostali zgładzeni przez niemieckich nazistów w Treblince.

– Co czwarta osoba w „dzielnicy zamkniętej” została przymusowo przesiedlona z miast takich jak Łódź, Płock, Skierniewice, Sierpc, Góra Kalwaria, Piaseczno, a także Berlin czy Hamburg. Uchodźcy żyli w getcie w najgorszych warunkach, najczęściej w przeludnionych schroniskach nazywanych „punktami” i jako pierwsi zostali wysłani do Treblinki – dodaje Monika Krawczyk.

Tak zwana Grossaktion, czyli wielka deportacja Żydów z Warszawy do obozu zagłady w Treblince, trwała od 22 lipca do 21 września 1942 roku. Z Umschlagplatz – placu przeładunkowego przy ulicy Stawki – wyruszały transporty do komór gazowych.

Marsz wyruszy 22 lipca o godz. 18 spod pomnika Umschlagplatz w Warszawie (ul. Stawki 10, róg Dzikiej) i przemierzy symboliczną trasę „od śmierci do życia”, która zakończy się na ul. Stare Nalewki (przy ogrodzie Krasińskich) – gdzie, jak przypominają organizatorzy, przed wojną znajdowało się centrum żydowskiej Warszawy.

Zakończy go koncert przygotowany przez wiolonczelistę i aranżera Michała Pepola we współpracy z piosenkarką Sławą Przybylską, która jako dziecko widziała deportację Żydów z Międzyrzeca Podlaskiego. Uczestnicy marszu będą nieść symboliczne Wstążki Pamięci z imionami przesiedleńców i uchodźców żydowskich, które staną się częścią ekspozycji. Na ul. Stare Nalewki stanie wystawa plenerowa poświęcona ich pamięci, zaprojektowana przez Jana Strumiłłę, którą będzie można oglądać do 1 września.

Żydowski Instytut Historyczny przypomina, że w 2022 roku mija 80 lat od rozpoczęcia operacji „Reinhardt”, czyli planu ludobójstwa polskich Żydów, przygotowanego i przeprowadzonego przez nazistowskie Niemcy.

Od marca 1942 roku do zakończenia akcji w listopadzie 1943 roku Niemcy zamordowali blisko 2 miliony Żydów z Generalnego Gubernatorstwa, okręgu białostockiego, ale też innych krajów Europy: Czech, Moraw, Słowacji, Grecji, Macedonii, Niemiec, Austrii. Głównymi ośrodkami zagłady stały się obozy w Bełżcu, Sobiborze, Treblince i Majdanku, w których zabijano za pomocą gazu. Tysiące Żydów zostało zastrzelonych także na ulicach gett oraz zmarło z braku wody i powietrza podczas transportów. W wyniku operacji „Reinhardt” przestała istnieć większość dużych społeczności żydowskich w okupowanej Polsce.